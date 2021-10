Les enfants qui participent à des stages ou camps sont invités à s'auto-tester avant le départ

Cependant, les activités extra-scolaires étant de nouveau plus nombreuses, les porte-parole interfédéraux Covid ne s'attendent pas à ce que ce soit à nouveau le cas cet automne. "Nous conseillons de faire un auto-test aux enfants" qui auront une vie sociale active pendant les congés afin qu'ils ne soient pas à la base d'un nouveau cluster, ont expliqué Yves Van Laethem et Steven Van Gucht vendredi en conférence de presse. Yves Van Laethem a également tenu à rappeler que les contaminations étaient en hausse dans toutes les régions mais aussi toutes les tranches d'âge, et que l'école n'était pas le seul moteur de cette hausse, "contrairement à ce que certains pourraient en dire".

Reste que les enfants sont régulièrement testés en période scolaire, et que ce sera dès lors moins le cas la semaine prochaine. "Il y aura moins de tests pendants les vacances, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de contaminations", il faudra dès lors en tenir compte pour interpréter les chiffres, conclut Steven Van Gucht.