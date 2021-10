Météo : temps pluvieux mais relativement doux pour le week-end

Samedi, le temps sera maussade dès le matin avec un ciel souvent gris accompagné de pluies. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable à abondante avec des éclaircies mais aussi encore quelques averses. Les maxima seront compris entre 9 et 15 degrés. Dimanche, le ciel sera nuageux dès le matin avec parfois un risque d'une ondée éparse. Dans le courant de la journée, une zone de pluies parfois modérées traversera la Belgique d'ouest en est. Le vent de sud tournant au sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Les maxima seront doux et atteindront les 12 à 18 degrés. En début de semaine prochaine, le temps restera variable avec des périodes de pluie et il fera sensiblement plus frais.