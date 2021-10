Des aurores boréales en Belgique ? Il y a une petite chance ce samedi soir

Vous vivez dans le Limbourg ? Alors jetez un œil dehors ce soir ! Nos confrères de Het Laatste Nieuws notent qu'il sera peut-être possible d'observer des aurores boréales ce samedi soir aux Pays-Bas et dans le Limbourg, en Belgique.

L'activité solaire est intense en ce moment et un nuage de plasma se dirige vers la Terre. Ce qui permet la formation d'aurores boréales. Selon Ruben Weytjens, le météorologue, interrogé par Het Laatste Nieuws, le spectacle pourrait durer jusqu'à 4h du matin ce dimanche.

Il n'y a toutefois rien de certain. Il faut encore que le ciel soit sombre et bien dégagé. Si vous êtes dans le Limbourg et que le ciel est au rendez-vous, que vous voyez des étoiles, rendez-vous dans un lieu peu éclairé. Il est préférable de s'éloigner des lumières des villes. Tenez vous prêts, les aurores boréales ne durent généralement que quelques minutes (15 à 30 minutes). Bonne chance à vous !

Pas la première fois

Si ce phénomène est très rare en Belgique, ce n'est pas la première fois que des aurores boréales seraient visibles dans le Limbourg. Il y a 18 ans, il était déjà possible d'en observer dans cette région du pays. Et selon Ruben Weytjens, les lumières reviendront peut-être dans les semaines ou les mois à venir.