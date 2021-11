Six ans après, les attentats du 13 novembre collent à la peau de Molenbeek

Malgré des projets urbains et une amorce de gentrification, la commune en périphérie de Bruxelles, "berceau" des terroristes de Paris et Saint-Denis, demeure profondément isolée. Rencontre avec les habitants solidaires, mais toujours méfiants, d’une ville belge poursuivie par ses fantômes et porteuse d’une "millefeuille de réalités".