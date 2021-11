Rhume, grippe ou Covid-19? Ce site internet indique si vous devez vous faire tester ou non

Mal de gorge, fièvre, toux? En ce début novembre, nombreux sont ceux qui font face à un refroidissement. Mais en pleine crise sanitaire, comment savoir si ces symptômes s'apparentent plutôt à un rhume ou au coronavirus? Afin de faciliter le diagnostic, le SPF Santé a lancé un nouvel outil interactif qui permet de savoir si un test PCR est recommandé ou non.



En vous rendant sur ce site internet, il vous suffit simplement de répondre à différentes questions relatives à votre âge, à une éventuelle contamination préalable, mais surtout aux symptômes ressentis. A l'issue de ce questionnaire, un avis est alors rendu, vous conseillant ou non de procéder à un test de dépistage et vous prodiguant quelques conseils sur la marche à suivre pour réaliser ce test. Avec le code généré par le questionnaire, vous pouvez prendre directement rendez-vous, soit pour un centre de test ou chez un pharmacien.

Un soulagement pour les pharmaciens

Ce dispositif permet ainsi notamment d'éviter une surcharge de travail pour les généralistes et les pharmaciens. Interrogé par nos confrères du Standaard, le président de l'Association belge des pharmaciens, Koen Straetmans, se réjouit de l'arrivée de ce nouvel outil: "Cela facilitera grandement notre travail et permettra également d'assurer un meilleur approvisionnement en tests".

Toutefois, le SPF Santé rappelle que le questionnaire ne peut jamais remplacer un véritable examen médical: "Si vous présentez des symptômes graves, si vous appartenez à un groupe à risque ou si votre état de santé se détériore rapidement, contactez toujours un médecin".

Plus d'infos: https://sat.info-coronavirus.be/fr/formulaire/sat