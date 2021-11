64% des personnes hospitalisées sont vaccinées, pourtant le vaccin fonctionne

Entre le 18 et le 31 octobre, 133 personnes non - ou pas totalement - vaccinées ont dû être admises aux soins intensifs pour 141 personnes vaccinées, a indiqué vendredi le commissaire corona Pedro Facon.

Si, en chiffres absolus, l'équilibre est de mise, il est toutefois utile de rappeler que les personnes non vaccinées ne représentent qu'un quart de la population totale, et seulement 14% de la population adulte. Une nuance importante, puisque les patients en soins intensifs mineurs représente une part infime des lits occupés (pour cette période: 8 entrées sur 274). L'incidence pour cette période, calculée sur 14 jours pour les admissions en soins intensifs, est de 4,6 pour 100.000 personnes non vaccinées et trois fois moindre pour les personnes totalement vaccinées (1,6).

Par tranche d'âge, la différence est particulièrement marquée chez les 18-64 ans: l'incidence est de 0,6 dans cette catégorie d'âge pour les personnes totalement vaccinées et de 8,7 chez les non vaccinées. Cette différence diminue mais reste importante chez les 65-84 ans: 5,4 pour la première catégorie contre 23,7 pour la seconde. Enfin, l'écart tend à se réduire pour les plus de 85 ans (3 contre 7), mais les personnes de cet âge étaient particulièrement peu nombreuses à entrer en soins intensifs lors de la période observée (11 personnes).

L'impact de la vaccination

Pour les 18 à 64 ans, les non-vaccinés sont deux fois plus infectés par le virus. "Il y a donc un impact clair et net de la vaccination", souligne Perdo Facon. Chez les 12 à 17 ans, la différence est encore plus importante. "On constate qu'on a beaucoup moins de problèmes dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire où il n'y a pas de vaccination", continue le commissaire corona.

Les nouvelles hospitalisations

"Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour les 18 à 64 ans, il y a jusqu'à 9 fois moins d'hospitalisations chez les personnes vaccinées. Pour les 65 à 84 ans, il eu a jusqu'à trois fois moins d'hospitalisations chez les personnes vaccinées. Au-delà de 85 ans, les observations vont dans le même sens, mais sont moins importantes", observe Pedro Facon.

Ce dernier insiste pour dire que la partie de la population vaccinée est beaucoup plus grande que celle des personnes non-vaccinées.

Selon les chiffres donné ce matin par Sciensano, 64% des nouveaux hospitalisés entre le 21 octobre et le 3 novembre étaient vaccinés. Et la couverture vaccinale de la population est de 74,4%.

Parmi ces personnes, on retrouve donc 36% de personnes non-vaccinées ou partiellement vaccinées, alors que les non vaccinés représentent 25,6% de la population.

Par tranches d'âge, et toujours sur base des données recueillies entre le 21 octobre et le 3 novembre, soit 2023 nouvelles hospitalisations, Sciensano indique que :

Pour les 18 à 44 ans: 33% des personnes hospitalisées sont vaccinées, 67% ne le sont pas.

Pour les 45 à 65 ans: 44% des personnes hospitalisées sont vaccinées, 56% ne le sont pas.

Pour les plus de 65 ans: 82 % des personnes hospitalisées sont vaccinées, 18 % ne le sont pas.

Ces chiffres montrent deux choses. Premièrement, que l'état de santé et l'âge sont des variables clés pour comprendre les risques liés au Covid-19. Deuxièmement, que la couverture vaccinale est plus élevée dans les groupes d'âge supérieurs.