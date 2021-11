Les indicateurs Covid en crue n’ont rien à voir avec 2020

Entre le 29 octobre et le 4 novembre, près de 172 (171,9) admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont été enregistrées (+ 33 % par rapport à la période de référence précédente). C’est ce que révèlent les chiffres de l’institut de santé publique Sciensano de ce vendredi. Au total, 1 899 personnes infectées sont hospitalisées (+ 34 %), dont 364 traitées en unités de soins intensifs, USI (+ 42 %).

Entre le 18 et le 31 octobre, 133 personnes non (ou pas totalement) vaccinées ont dû être admises aux USI pour 141 personnes vaccinées. Il faut rappeler que les personnes non vaccinées ne représentent qu’un quart de la population totale, et seulement 14 % de la population adulte. Une nuance importante, puisque les patients en soins intensifs mineurs représentent une part infime des lits occupés. Durant la même période, plus de 21 personnes (21,4) sont aussi décédées par jour en moyenne des suites du virus (+ 38 %).

Pour relativiser la hausse importante de ces indicateurs, une comparaison avec la situation d’il y a un an montre que le contexte est très différent (voir l’infographie ci-dessus).

Le taux de reproduction du virus atteint néanmoins 1,20. Quant au taux de vaccination des adultes (au moins une dose), il s’établit à présent à 88 %.

Vandenbroucke plaide pour plus de télétravail

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a estimé vendredi qu’il était urgent de prendre des mesures. Sur la VRT, le socialiste flamand a plaidé pour plus de télétravail au retour des vacances d’automne et pour une limitation des contacts.

De son côté, la police fédérale a annoncé que davantage de contrôles du Passenger Locator Form (PLF) seraient effectués ce week-end dans les aéroports, à l’occasion du retour de nombreux voyageurs à la fin des vacances.

Enfin, des mesures plus ciblées sont adoptées à un échelon plus local. Ainsi, les visites dans les différents hôpitaux de la province de Luxembourg seront interdites, sauf exceptions, dès ce lundi 8 novembre.