Météo: un peu de soleil au milieu des nuages ce samedi

Dans les autres régions, la grisaille matinale, parfois tenace en Ardenne, fera place à un temps plus lumineux avec par moments du soleil, surtout sur le sud du pays. Les maxima varieront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort.

Ce soir et durant la première partie de la nuit prochaine, la situation évoluera peu. En seconde partie de nuit, une zone de pluie s'enfoncera sur le pays à partir de la région côtière. Les températures redescendront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 11 degrés en bord de mer.