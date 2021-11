Accueil Belgique Société De la neige en fin de semaine prochaine? Le thermomètre va descendre en fin de semaine prochaine, avec de possibles chutes de neige. ©DEMOULIN BERNARD Thibaut Van Hoof

Depuis quelques jours, il fait de plus en plus frais en Belgique. On est évidemment loin d'un froid polaire, mais l'hiver approche et cela se ressent. Une tendance qui va se poursuivre dans les prochains jours, et surtout en fin de semaine prochaine. "Nous sommes partis...