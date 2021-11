Steven Van Gucht met en garde: la grippe menace de devenir un "double problème" cette année

L'hôpital de Gand organise chaque année une traditionnelle « piqûre » pour sensibiliser aux dangers de la grippe et aux bienfaits de la vaccination. Cette année, le virologue Steven Van Gucht recevra également son vaccin contre la grippe à Gand. "L'année dernière, nous avons eu beaucoup de chance", déclare Van Gucht. "Pour la première fois de ma carrière, nous n'avions pas d'épidémie de grippe. Cela était dû aux mesures strictes. Maintenant, c'est différent. La société est beaucoup plus détendue et nous pouvons voyager."

Steven Van Gucht a demandé ce mardi à la population de se faire le vacciner contre la grippe. De fait, une épidémie de grippe serait très gênante pour le personnel soignant en ce moment. "Nous nous attendons à un double problème cette année", explique-t-il. "D'un côté, il y a l'épidémie de covid qui a de nouveau éclaté en force. Bientôt, il y aura très probablement la grippe en tête. En général, elle arrive en janvier, mais certaines années, c'est déjà en décembre." La gravité de la vague annuelle de grippe est difficile à estimer, mais le virologue considère qu'elle pourrait devenir une épidémie grave cette année. "Elle peut se mettre au dessus de l'épidémie de covid. Cela signifie une double charge pour les hôpitaux. Il est donc doublement important de se faire vacciner contre la grippe."

L'hôpital de Gand soutient ce message et vise un taux de vaccination élevé. "Nous sommes vigilants, mais il n'y a pas de panique", assure Ide. "Ce n'est pas si mal en Flandre orientale, mais à Anvers, le service de soins intensifs commence déjà à se remplir." Cela signifie que la quatrième vague n'est pas encore terminée, malgré la campagne de vaccination. "Malgré certaines infections révolutionnaires, le vaccin corona est un vaccin particulièrement bon. Vous ne vous retrouverez pas en soins intensifs et vous aurez beaucoup moins de chances de vous retrouver à l'hôpital." Le médecin-chef rappelle quelques autres règles qui empêchent la propagation des virus. "Comme une bonne hygiène des mains et le maintien de la distance. Cela aide contre la grippe, le rhume, etc."

A l'hôpital de Gand, les visiteurs sont priés de venir seuls et de porter soigneusement le masque buccal. Des exceptions à l'intention des visiteurs ne sont autorisées que pour les patients en fin de vie.