Accueil Belgique Société Thomas Orban : "On ne ferme que quand les hôpitaux pètent un câble, mais les fantassins qui se prennent tout en pleine figure, c'est nous" Le Dr Orban prend la parole pour que les autorités écoutent et viennent en aide aux médecins généralistes, en première ligne et débordés par les infections au Covid-19. Vincent de Lannoy Journaliste web





Une pause ? Pas tout de suite pour le Dr Thomas Orban et son cabinet. Depuis un moment déjà, la secrétaire de ce médecin généraliste a l’impression de travailler dans un central téléphonique où les sonneries et les questions des patients ont remplacé la musique en sourdine. Ce matin, le médecin n’en peut plus....