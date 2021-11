Balancetonbar: rassemblement en cours place de l'Albertine pour appeler au boycott des bars et boîtes de nuit à Bruxelles

Un rassemblement a lieu ce vendredi soir place de l'Albertine à Bruxelles pour dénoncer les violences et agressions sexuelles dans les bars et boîtes de nuit.

L'appel au boycott des clubs et des bars est lancé. Afin de dénoncer les violences et agressions sexuelles dans le milieu de la nuit, un collectif féministe composé de "Les sous-entendue.e.s" et l'espace d'art bruxellois "That' what x said" avait appelé au rassemblement ce vendredi.

Les victimes présumées et autres personnes touchées par ces violences étaient invitées à se rejoindre ce vendredi soir place de l'Albertine à Bruxelles, dès 20h. Chose faite. Une manifestation par ailleurs en non-mixité choisie, car les organisatrices ne souhaitaient pas que des victimes se retrouvent confrontées à leur agresseur. Le but est de créer une "safe night".

"La seule manière de toucher les personnes du milieu de la nuit, c'est de toucher à leur portefeuille", explique au micro de la RTBF, l'une des organisatrices du rassemblement. "On a voulu taper fort en disant: si les femmes ne sont plus dans vos lieux, il n'y aura plus personne dans vos lieux. S'il n'y a personne dans vos lieux, vous n'aurez d'autre choix que de rendre cet endroit 'safe'." Les manifestantes appellent ainsi à un boycott des bars et des clubs ce vendredi.

Depuis la révélation de plusieurs agressions sexuelles ayant eu lieu dans les bars le Waff et El Café du Cimetières d'Ixelles, de nombreux témoignages ont refait surface et une mobilisation a émergé.