Pour Petra De Sutter, un débat sur la vaccination obligatoire est nécessaire : "Il faut éviter de créer une dichotomie dans la société"

La vice-première ministre Petra De Sutter (Groen) estime que la vaccination obligatoire devrait être mise sur la table pour éviter des mesures sanitaires qui créent une dichotomie dans la société, à l'instar de celle sur les discothèques réservées aux personnes vaccinées, évoquée par Vandenbroucke.

Selon elle, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter l'augmentation du nombre d'infections au Covid-19. Mais la politicienne n'est pas pour en faveur d'un modèle autrichien, avec un confinement pour les personnes non vaccinées. "Cela crée une dichotomie dans la société. Vous n'êtes pas autorisé à faire cela", a déclaré Petra De Sutter, qui fait également référence à la proposition d'exclure l'accès aux discothèques pour les personnes non vaccinées.

Elle a souligné que des mesures supplémentaires doivent être prises pour arrêter le virus, mais elles doivent être proportionnées et non discriminatoires. De Sutter a également plaidé pour un meilleur respect des mesures existantes et pour le télétravail obligatoire.

Ce week-end, les ministres fédéral et wallon de la Santé, Frank Vandenbroucke et Christie Morreale, se sont prononcés en faveur d'une vaccination obligatoire de l'ensemble de la population. Le point sera soulevé lors de la prochaine Commission de concertation gouvernementale, prévue vendredi.