Coronavirus: quelles sont les provinces actuellement les plus touchées par la 4e vague?

Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire en Belgique n'est pas au beau fixe. Contaminations, nouvelles hospitalisations, décès: tous les indicateurs-clés de l'épidémie sont actuellement au rouge. Pour faire face à ce regain épidémique, le Comité de concertation, initialement fixé au 19 novembre, a été avancé à ce mercredi. Le fédéral et les entités fédérées devront ainsi s'accorder sur une série de mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus.



Si l'ensemble du pays est touché par cette 4e vague, certaines provinces belges semblent toutefois davantage affectées que d'autres, comme l'indique le bulletin épidémiologique de Sciensano.



En termes de nouvelles contaminations, ce sont les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale qui inquiètent particulièrement, avec des hausses respectives de 49.9 % et 37.4% par rapport à la période de 7 jours précédente. En Wallonie, la province de Namur est également sévèrement touchée, avec une augmentation de 33.9 % des nouvelles infections.



Les nouvelles infections augmentent moins fortement à Liège (+3.4%), dans le Brabant Wallon (+10%) et au Luxembourg (+11%), mais la situation n'en demeure pas moins inquiétante.



Situation critique dans les hôpitaux

Des disparités provinciales sont également observables au niveau des hospitalisations. A l'échelle belge, le seuil fatidique des 500 patients en soins intensifs a été atteint ce dimanche, témoignant de l'importance du rebond épidémique.

La situation est particulièrement critique à Liège, où le pic de la 3e vague a été dépassé ce lundi. Sur l'ensemble des provinces de Liège et du Luxembourg, seuls trois lits aux soins intensifs étaient encore disponibles en ce début de semaine.

Les hôpitaux de Flandre occidentale font également face à une situation compliquée. Avec 432 lits occupés ce mardi, le seuil de la troisième vague a également été dépassé, et ce malgré son importante couverture vaccinale - la plus haute du pays.

Face à cette 4e vague virulente, plusieurs mesures sont sur la table du Codeco de mercredi. Le port du masque dès l'âge de 9 ans est envisagé, tout comme un retour au télétravail généralisé ainsi que d'éventuelles restrictions dans le monde de la nuit. Pour le professeur Nathan Clumeck, invité dans la matinale de DH Radio ce matin, l'heure n'est plus aux tergiversations: il est temps d'agir et d'envisager l'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population.