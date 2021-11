Accueil Belgique Société Le salaire seul n’explique pas la colère des policiers: "La grogne n’est pas près de s’éteindre" La surcharge de travail dans un secteur qui peine à engager est également pointée du doigt. ©BELGA Maryam Benayad Journaliste service Belgique





Les policiers sont en colère, et ils le font de plus en plus savoir. Après l’action de protestation, lundi, devant la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles pour huer les représentants politiques présents lors du Te Deum, une grève du zèle avait lieu ce mardi dans les aéroports de Zaventem, Liège et Charleroi, provoquant...