Malgré la 4e vague, Steven Van Gucht se veut rassurant: "Nous pourrons fêter Noël et Nouvel An"

Si les autorités s'apprêtent à serrer la vis et que l'évolution défavorable de la situation épidémiologique en Belgique laisse présager un hiver difficile, tout n'est pour autant pas perdu.



Sur le plateau de VTM Nieuws ce lundi soir, le virologue Steven Van Gucht a laissé entrevoir un brin d'optimisme concernant les fêtes de fin d'année: "Nous allons pouvoir célébrer Noël et le Nouvel An", a-t-il annoncé.



Dans quelles conditions? Il est encore trop tôt pour le dire, selon l'expert flamand. "Mais certainement dans un cercle restreint", a-t-il toutefois estimé. "Bien sûr, cela va dépendre de ce que le Comité de concertation va décider mercredi. S'ils suivent certains de nos conseils, il y a une chance que la baisse des chiffres s'amorce dans le courant du mois de décembre", a déclaré le virologue. "C'est également ce que prévoient les modèles. Mais bien sûr, cela dépendra avant tout de notre comportement", a-t-il mis en garde.



Pour rappel, ce lundi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a décidé d'anticiper le Comité de concertation, initialement fixé au 19 novembre, à ce mercredi. A l'issue de cette réunion, le fédéral et les entités fédérées devraient ainsi annoncer une série de nouvelles mesures restrictives afin de contenir la propagation du virus.