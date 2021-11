"Début octobre, nous avons commis une erreur": Erika Vlieghe décrypte le Codeco et tacle les autorités

"Les signaux d’alarme sont au rouge" mais le Comité de concertation n’a pas sorti l’artillerie lourde

"Le Comité de concertation a fait le choix de la prudence maximale. Prévenir et protéger, et non fermer”, a déclaré le Premier ministre (Open VLD) au cours d’une conférence de presse suivant le Codeco, dont il a justifié les choix par la hausse inquiétante des hospitalisations. Les politiques ont décidé de rendre le télétravail obligatoire quatre jours par semaine jusqu’au 12 décembre, puis trois jours par semaine. Retour sur les dernières mesures prises face au virus.