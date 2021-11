Sammy Mahdi réagit aux actions syndicales de la police: "Provoquer des embouteillages n'aide personne"

Les syndicats ont manifesté toute cette semaine - et encore ce jeudi après-midi - pour réclamer une augmentation salariale substantielle. Des négociations à ce sujet durent depuis des mois avec Mme Verlinden, mais les pourparlers sont complètement rompus, selon les syndicats.



Retenue aux États-Unis pour une visite de travail, la ministre n'a pas elle-même répondu aux questions des députés Sigrid Goethals (N-VA), Tim Vandenput (Open Vld) et Nabil Boukili (PTB). Sammy Mahdi l'a représentée. "La ministre Verlinden opte pour une approche constructive par le dialogue, et je la soutiens", a-t-il déclaré. "Elle reste disposée à rechercher des solutions et à poursuivre les négociations de manière constructive."



Le secrétaire d'État a appelé les policiers à trouver une solution autour de la table des négociations. Selon M. Mahdi, la ministre a eu mercredi une vaste concertation avec le front commun syndical et des concertations avec les représentants des autorités locales suivront la semaine prochaine. Celles-ci assurent en effet trois quarts des coûts salariaux de la police intégrée. La réponse n'a pas convaincu l'opposition, Sigrid Goethals la qualifiant de "boîte vide, avec un beau nœud autour." "Votre réponse ne correspond pas à la situation. Ce n'est pas une base pour aller à la table des négociations", a renchéri le député Nabil Boukili (PTB).