"Tant qu'il n'y aura pas d'accord, nous continuerons nos actions": les syndicats des policiers attendent peu de la concertation sociale

La police mènera des actions de protestation quotidiennes dès ce lundi, quelque 200 agents en marge du Te Deum à Bruxelles

Les syndicats policiers ont annoncé des actions quotidiennes dès ce lundi et pour une durée de plus de deux mois. Il s'agira d'actions ponctuelles, comme celles déjà menées à la fin du mois d'octobre dans les aéroports de Zaventem et de Charleroi mais aussi de contrôle de circulation plus poussés.