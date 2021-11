Coronavirus en Belgique : les contaminations grimpent à plus de 11.000, près de 580 patients en soins intensifs

Encore au moins deux mois de report de soins à prévoir : "Les hôpitaux repoussent spontanément certaines procédures de soins"

Alors que les hôpitaux sont débordés, de nouvelles projections des universités d'Anvers et d'Hasselt (UAntwerpen et UHasselt) réalisées pour le Comité de concertation, pointent qu'au moins deux mois de retard de soins vont aussi suivre, rapportent les titres Mediahuis et De Morgen vendredi.