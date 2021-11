Humiliations, punitions, agressions sexuelles... Huit adultes sur dix ont subi des violences comme jeunes sportifs

Le conte de fées du foot islandais écorné par un scandale : "Il y avait plusieurs accusations sur des joueurs d'une même équipe"

Une nation de 370.000 habitants qui se qualifie pour un Euro et un Mondial et s'attire la sympathie du monde entier: le conte de fées du foot islandais se retrouve terni par des accusations de viol et d'agression sexuelle qui auraient été étouffées et agitent le petit pays nordique.