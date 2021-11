"Le Covid a volé mon accouchement": comment les femmes ont-elles donné naissance en pleine crise sanitaire?

Le congé de repos des femmes enceintes sera mieux protégé: "Une avancée primordiale"

La commission des Affaires sociales de la Chambre a approuvé mardi eu deuxième lecture la proposition de loi qui préserve le congé de maternité. Le texte, déposé par les écologistes et co-signé par les socialistes et le CD&V, permet d'assimiler différentes circonstances involontaires (chômage temporaire, incapacité de travail pour maladie et écartement) à du travail et donc de ne pas pénaliser les mères dans le cadre de leur congé prénatal.