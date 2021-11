Accueil Belgique Société Météo: le froid s’installe pour une dizaine de jours, la neige enfin attendue La neige est attendue ce week-end dans les Hautes Fagnes. ©BELGA Thibaut Van Hoof

On en parle depuis les vacances de Toussaint, mais la neige est plus timide que prévu cette année. Malgré cela, le risque se renforce pour ce week-end, avec des conditions qui vont favoriser l'apparition d'un manteau blanc sur les hauteurs du pays. Car le froid est là et va s'installer pour quelques jours. "Nous allons connaître une période fraîche avec des températures sous les normales de saison durant...