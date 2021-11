La Parabole des Antennes ou la mise en péril de nos forêts comme bien commun

A Rochefort, Proximus veut revendre un tiers du massif de la Héronnerie, composée de magnifiques chênes bicentenaires, à un promoteur immobilier. Un dossier troublant en décalage total avec les enjeux sociétaux actuels et les engagements politiques wallons. Et si on en faisait un dossier exemplaire?