Le variant Nu déjà présent en Belgique? "Ce n'est pas certain, mais c'est possible", avertit Marc Van Ranst

Selon le virologue de la KULeuven, le variant Nu pourrait bien déjà être présent sur notre pays. Deux échantillons seraient actuellement examinés et pourraient être liés au variant B.1.1.529. "Ce n'est pas certain, mais c'est possible", a commenté Marc Van Ranst auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws. Les résultats devraient être communiqués dans la journée.

Sur Twitter, le virologue a salué la proposition d'Ursula von der Leyen visant à suspendre les vols provenant d'Afrique australe pour limiter la propagation du variant en Europe. "La rapidité avec laquelle cette décision a été prise montre que nous apprenons tous des erreurs du passé", estime l'expert. Il insiste cependant sur le fait que cette interdiction de voyager n'arrêtera pas complètement l'avancée de cette nouvelle variante. "J'espère qu'elle la ralentira un peu", confie l'expert.

Le commissaire Corona Pedor Facon a quant à lui annoncé que le RAG et Sciensano allaient se réunir aujourd'hui afin d'évaluer le risque lié au variant Nu.

Selon les autorités sud-africaines, le variant B.1.1.529 présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations et a "un potentiel de propagation très rapide".