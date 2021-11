Coronavirus: 750 millions de vaccins sont passés par l'aéroport de Bruxelles en un an

Tous les jours, des vols transportant des vaccins anti-Covid-19 décollent de Zaventem à destination de plus de 60 pays dans le monde. Les principales destinations sont le Japon et les États-Unis. Ces convois concernent des vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Sur les 750 millions de vaccins traités, environ un demi-milliard l'ont été à l'exportation et plus de 200 millions à l'importation. "Hormis ces activités d'importation et d'exportation, Brussels Airport assure son rôle de pôle de correspondance pour les vols en provenance d'Asie vers des destinations en Amérique du Sud et en Afrique, entre autres (avec Sinovac et Sinopharm)."

"Brussels Airport se spécialise depuis plus de dix ans dans le transport de produits pharmaceutiques et offre également l'infrastructure la plus optimale pour les expéditions sensibles à la température. L'aéroport dispose de plus de 35.000 mètres carrés d'entrepôts frigorifiques spécifiquement destinés aux produits pharmaceutiques, soit la plus grande surface en Europe."