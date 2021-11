Troisième dose: la Wallonie appuie sur l'accélérateur, le point sur les centres de vaccination par province

La Wallonie accélère la phase de vaccination qui consiste à inoculer un booster (ou troisième dose) du vaccin contre le Covid.

La ministre de la Santé Christie Morreale (PS) présentait, lundi après-midi, la liste des centres qui permettront de vacciner d'ici le mois de mars 1,6 million de Wallonnes et de Wallons qui souhaitent bénéficier de cette troisième dose. "À partir de cette semaine, et de manière progressive, 34 centres de vaccination et 22 antennes mobiles - nous devons encore en localiser sept - ouvriront leurs portes. La capacité de vaccination totale devrait en moyenne tourner autour de 185 500 doses chaque semaine", explique la ministre. Le système de liste d'attente Qvax sera réactivé avec des inscriptions possibles dès la fin de la semaine.

Dans le Hainaut, on comptera bientôt neuf centres. Ils seront situés aux mêmes endroits que par le passé à Charleroi, Tournai, Binche, Mons, La Louvière, Mouscron, Soignies et Dour. Un nouveau centre va ouvrir à Ath. Les antennes mobiles seront à Comines, Farciennes et à Thuin.

Dans le Brabant wallon, on comptera quatre centres. Ceux de Tubize, Wavre et Braine-l’Alleud, qui existaient déjà, et un nouveau centre ouvrira à Court-Saint-Étienne. Les antennes seront à Perwez (2) et à Jodoigne.

En province de Liège, outre les centres existants de Liège (Bierset et l’ancien Décathlon), Huy, Pepinster et Aywaille, cinq nouveaux centres vont ouvrir. À Waremme, Malmedy, Hannut, Oupeye et Saint-Nicolas. Quant aux antennes, il y en aura sept. Au Sart Tilman, dans le centre de Liège, à Verviers, à Vaux-sous-Chèvremont, à Visé, Oupeye et trois à Herstal.

Pour la province de Namur, il y aura cinq centres. À Namur expo (nouveau), aux cliniques Saint-Luc de Bouge, à Dinant (nouveau), Fosses-la-Ville et Walcourt. Il y aura aussi une antenne à Gedinne.

Enfin, en province de Luxembourg, il y aura six centres. Trois nouveaux à Aubange, Bastogne et Virton qui ouvriront en janvier ainsi que les centres actuels d’Arlon, de Libramont et Marche-en-Famenne. Une antenne ouvrira à Vielsalm en janvier et la vaccimobile continue sa tournée dans toute la province.

Renforcer l’immunité

Lambert Stamatkis, le délégué général Covid-19 pour la Wallonie, rappelle l'importance de la troisième dose. "La protection des vaccins diminue avec le temps et une troisième dose est utile pour renforcer l'immunité des personnes face au Covid." À l'heure actuelle, les résidents des maisons de repos ont reçu leur troisième dose - "L'année dernière à la même époque, on comptait 177 clusters dans les maisons de repos ; aujourd'hui, on en compte neuf, ce qui prouve l'efficacité de la vaccination", explique la ministre. Quant au personnel soignant et aux plus de 65 ans, la vaccination est en cours.