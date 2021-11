Emmanuel André sur le variant Omicron: "Le Professeur Raoult avait dit la même chose qu'Yves Van Laethem et il s'est trompé"

Ce mardi, sur les ondes de La Première, Emmanuel André microbiologiste (KULeuven) a été invité à répondre aux questions que tout le monde se pose à propos du variant Omicron. Ce dernier pointe déjà un problème, celui de l'évaluation faite par les "collègues sud-africains" comme il l'indique. "L'étude qui a été médiatisée a été faite sur les premiers cas confirmés et dans laquelle ils n'ont pas observé de forme sévère du virus. Il faut regarder qui ils ont observé pour mener cette étude et ils ont en fait observé une population très jeune. Pour tous les variants, quand on observe la même population, on ne va pas ou très très peu observer de cas de forme sévère du virus car la catégorie d'âge ne correspond pas aux catégories à risques."

Selon le microbiologiste, il faut observer chez les personnes plus âgées et plus vulnérables si des formes sévères du virus se déclenchent avec le variant Omicron. "Il faut partir de l'hypothèse que ce variant Omicron va créer des formes sévères au même titre que tous les autres variants qu'on a connus par le passé."

Lundi, dans la DH, Yves Van Laethem avait expliqué que ce variant pourrait finalement être une bonne nouvelle s'il arrivait à supplanter le variant Delta et qu'il s'avérait être moins puissant que ce dernier. Une hypothèse que réfute totalement Emmanuel André qui compare les propos du porte-parole interfédéral à ceux du très décrié Professeur Raoult. "C'est une hypothèse qui n'est pas probable. Cette hypothèse a été faite à chaque fois qu'il y a eu un nouveau variant qui est arrivé. Le Professeur Raoult avait dit la même chose quand le variant Delta est arrivé et il s'est très manifestement trompé. Quand on prend l'hypothèse qu'un nouveau variant ne va pas créer de forme sévère, on sait que l'on va se tromper."

Interrogé pour savoir s'il comparait Yves Van Laethem au Professeur Raoult, Emmanuel André a tout de suite remis les pendules à l'heure. "Je ne les compare absolument pas, j'ai beaucoup d'amitié pour Yves Van Laethem mais c'est simplement pour dire que nous avons toujours envie de voir l'hypothèse positive alors que notre rôle, en tant que scientifiques, c'est aussi de rappeler qu'il y a d'autres hypothèses qui sont plus probables."