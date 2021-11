Le Roi se rendra à Rome ce mercredi malgré le report de la visite d'Etat en Italie

Le Roi rencontrera notamment le président de la République italienne Sergio Mattarella, le Premier ministre Mario Draghi et le maire de Rome Roberto Gualtieri. Initialement, le Roi devait se rendre en Italie pour une visite d'Etat du 1er au 3 décembre, d'abord à Rome et ensuite à Milan, accompagné de la reine Mathilde, des ministres-présidents Elio Di Rupo, Rudi Vervoort, Jan Jambon, Pierre-Yves Jeholet et Oliver Paasch, de la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès, du secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques Thomas Dermine ainsi que d'une importante délégation belge. Comme en mars 2020, ce voyage a cependant été reporté en raison de la situation sanitaire et de la reprise de l'épidémie de coronavirus.

Pour cette visite d'un jour, le Roi sera accompagné du ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Le souverain sera d'abord reçu par Sergio Mattarella, dont le mandat prendra fin au début de l'année prochaine, pour une audience au palais du Quirinal. Le Roi remettra le Grand Ruban de l'Ordre de Léopold au président italien tandis qu'il sera fait Chevalier de la Grande Croix et recevra le Grand Cordon de l'Ordre du Mérite de la République italienne.

Il rencontrera ensuite le Premier ministre Mario Draghi au palais Chigi et le maire de la capitale Roberto Gualtieri à la mairie. La visite se clôturera par une rencontre avec le personnel de l'ambassade de Belgique à Rome.