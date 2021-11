Météo: neige en Ardenne, pluie et grisaille ailleurs

Le temps sera gris et pluvieux ce mardi. En Ardenne, les précipitations prendront d'abord un caractère hivernal puis se transformeront en pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront plus douces, avec des maxima compris entre 4 ou 5 degrés dans les Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés à la Côte. Le vent, de secteur ouest, sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres avec des rafales proches de 50 à parfois 60 km/h. Au littoral, il sera fort à localement très fort avec des rafales autour de 70 km/h. En soirée et en début de nuit, le ciel restera généralement couvert avec encore quelques pluies ou bruines. En seconde partie de nuit, les précipitations deviendront à nouveau plus marquées à partir du littoral. Les minima seront compris entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés à la Côte. Le vent, de secteur sud-ouest, se renforcera au fil des heures.

Mercredi, la journée débutera sous la pluie. Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de l'ouest du territoire. Le mercure oscillera entre 4 et 10 degrés.

Les jours suivants, le temps restera variable, mais deviendra à nouveau plus froid.