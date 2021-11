Accueil Belgique Société Transformer les défunts en compost? L’humusation ne peut pas être retenue comme nouvelle forme de sépulture Le Comité consultatif de bioéthique vient de rendre son avis. L’inhumation naturelle sans crémation peut être une option de remplacement valable, estime-t-il. ©Shutterstock Annick Hovine Journaliste

Les citoyens sont de plus en plus nombreux à souhaiter que leurs obsèques soient les plus vertes possibles. Il est déjà possible, dans les trois Régions du pays (depuis janvier 2004 en Flandre ; depuis janvier 2019...