Des tests rapides disponibles chez Colruyt dès jeudi

Colruyt assure que les autotests qui seront mis en vente sont "de haute qualité et issus de la liste des tests rapides approuvés de l’AFMPS" et qu'il s'agit d'une demande de la clientèle qui veut pouvoir acquérir ce type de produit lors d'une visite au magasin.

"Par là, l’enseigne veut répondre à la demande croissante des clients de pouvoir acheter ce type de test facilement, au moment où ils font leurs courses alimentaires. Cette décision s'inscrit dans l'ambition du distributeur d'apporter une contribution dans le domaine des soins de santé préventifs", indique le communiqué de presse.

Geert Elen, manager de division chez Colruyt : "Tout le monde veut faire sa part pour maîtriser la pandémie et l'autodiagnostic joue un rôle toujours plus important, à côté de la distanciation sociale, du lavage des mains et du port d’un masque buccal. Il s’agit de se protéger et de protéger sa famille et ses amis. Nous voulons répondre à ce besoin en proposant les autotests Covid à la vente dans tous nos magasins Colruyt (...) Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos collègues de Newpharma, la pharmacie en ligne de Colruyt Group."

Les autotests peuvent également être achetés en ligne via Newpharma.be, la pharmacie en ligne de Colruyt Group où les clients trouveront un large éventail de tests rapides.