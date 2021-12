Jan Jambon demande au Codeco de se rassembler rapidement pour adopter de nouvelles restrictions

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a indiqué qu'il souhaitait que le Comité de concertation se réunisse rapidement afin de prendre des mesures sanitaires supplémentaires, indique la VRT. Le politicien voudrait que les règles concernant les événements se déroulant à l'intérieur soient durcies. Le nationaliste a expliqué être "très inquiet" au sujet de la situation dans les hôpitaux.

Lors du Codeco de la semaine dernière, il a été décidé que, dans l'événementiel et le culturel, certaines activités pouvaient encore avoir lieu, à condition que tous les participants portent un masque buccal et soient assis. Suite à l'augmentation continue des contaminations dans notre pays, le ministre-président flamand veut aller plus loin. La VRT annonce que Jambon parle même d'interdire toutes les activités récréatives en intérieur jusqu'au 15 décembre. Cela concerne donc les concerts, les théâtres, les musées, les camps de jeunesse en intérieur... "Nous devons prendre ces mesures maintenant pour s'assurer de pouvoir fêter Noël plus ou moins normalement", a ajouté le nationaliste flamand.

Le secteur de l'Horeca pourrait quant à lui poursuivre ses activités en suivant les règles actuelles, c'est-à-dire avec une présentation du CST, une fermeture à 23h et 6 personnes maximum par table.

