"J'espère que les soirées étudiantes pourront reprendre à la rentrée": les témoignages de jeunes face aux dernières mesures contre le Covid

Nous avons sondé plusieurs étudiants afin de leur demander comment ils vivaient les dernières mesures contre le Covid, notamment la fermeture des boites de nuit et la suspension des soirées étudiantes.

Si certains se disent déçus, tous relativisent. "Ce n'est pas plus mal que ça tombe maintenant, avec le blocus qui arrive...", nous expliquent-ils. "Et puisque ce sont des mesures du gouvernement, on ne peut rien y faire." Ils s'estiment déjà heureux que les bars restent ouverts et qu'ils puissent aller boire un verre après les cours.

Tous les étudiants interrogés nous ont par ailleurs expliqué que le plus important pour eux était que les cours restent en présentiel. Ils ont pour la plupart mal vécu le distanciel qui a eu un impact négatif sur leur motivation. "Là, on peut voir nos amis, bosser nos cours ensemble, c'est beaucoup plus humain." "Je préfère 1000 fois cette année", concluent-ils. Ils ont tout de même hâte que la situation revienne à la normale et que toutes les activités puissent reprendre comme avant.





Découvrez tous les témoignages dans la vidéo ci-dessus.