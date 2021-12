Accueil Belgique Société Météo: la neige va faire son retour, un scénario hivernal se dessine À peine fondue en Ardenne, elle va revenir et s’installer pour une semaine au moins. ©BELGA Van Hoof Thibaut

On ne peut pas parler de conditions extrêmes et exceptionnelles, mais la neige a fait son retour dès le mois de novembre cette année. C'est plus tôt que les années précédentes, et ce ne sera pas un épisode isolé. Car si le tapis blanc de quelques centimètres a fondu en ce milieu de semaine, les températures vont à nouveau chuter dans les heures à venir. De quoi transformer la pluie en neige. "Nous sommes dans une situation particulière, avec des descentes d'air froid...