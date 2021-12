Au terme d'une réunion "houleuse", les syndicats policiers jugent les propositions de Verlinden toujours insatisfaisantes

La prochaine concertation aura lieu le mardi 7 décembre, et d'ici là, aucune nouvelle action de la police n'est prévue. "La ministre a présenté une revalorisation salariale de 75 euros nets par mois, mais qui ne concerne pas les catégories où nous comptons le plus de personnel", a affirmé le permanent du syndicat socialiste CGSP-Admi, Eddy Quaino, à l'agence Belga. Ainsi, les inspecteurs, qui représentent quelque 22.000 membres des effectifs policiers, "ne toucheraient que 37,5 euros nets de plus par mois, ce qui est loin de répondre à nos attentes".

"En juillet déjà, madame la ministre avait proposé une revalorisation de 35 euros nets par mois, ce que nous jugions alors faible et insuffisant. Cela n'équivaut même pas à un saut d'index", a ajouté le syndicaliste.

L'autre inquiétude présentée par les syndicats dans un communiqué signé en commun concerne le financement de ce budget tenu à un "phasage budgétaire". Ainsi, si une première enveloppe de 75 millions d'euros aurait déjà été garantie par la ministre de l'Intérieur, la seconde, d'un même montant, doit encore passer l'étape de la concertation avec les partenaires. "Une procédure dont les résultats sont annoncés pour 2024-2025...", s'alarment les syndicats.

M. Quaino a également rappelé, une nouvelle fois, l'exigence syndicale de voir le gouvernement fédéral prendre la revalorisation en charge, plutôt qu'au détriment des communes et des zones de police locales.

La prochaine réunion doit avoir lieu mardi 7 décembre, avec l'évocation par Mme Verlinden (Open Vld) d'une "proposition améliorée", a encore dit Eddy Quaino. D'ici là, aucune nouvelle action syndicale de la police n'est prévue.