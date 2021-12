Migration: une longue file d'hommes devant les portes closes du centre d'accueil Petit-Château

Malgré la pluie et la neige, une longue file d'hommes seuls, célibataires ou venus sans leur famille, est restée jeudi matin devant les portes closes du centre d'accueil Petit-Château à Bruxelles. Une centaine de personnes, des familles et des mineurs non accompagnés, ont, elles, pu entrer. "Aujourd'hui, une centaine de personnes ont pu entrer dans notre centre, principalement des familles et des mineurs non accompagnés", a déclaré un porte-parole de Fedasil. "Ce nombre évolue et dépend de la disponibilité. Il s'agit de 100 à 200 personnes par jour."

Les organisations humanitaires présentes pour aider les demandeurs d'asile en distribuant du café, des mouchoirs ou encore des biscuits, ont tiré la sonnette d'alarme mercredi. La file d'attente ne diminue pas et certains passent la nuit dans la rue, dans des conditions climatiques difficiles, pour ne pas perdre leur place dans la file d'attente.

"Nous avons distribué des bâches en plastique pour se protéger du froid et aussi des couvertures, des gants, des bonnets, mais ce n'est pas une solution", explique Julien Buha Collette de Médecins sans Frontières. "Nous espérons que la situation s'améliorera bientôt, mais je ne suis pas très optimiste pour le moment. Les conditions météorologiques se dégradent et nous sommes toujours dans l'attente de nouvelles opportunités."

Fedasil reconnaît que le réseau est actuellement saturé. La création d'un abri où les gens peuvent s'asseoir au chaud et au sec en attendant leur enregistrement n'est pas possible pour l'instant. "Toutes les options pour ouvrir de nouvelles places sont envisagées en concertation avec les acteurs concernés et le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi", précise Fedasil.