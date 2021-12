Cinq cas du variant Omicron détectés en Belgique : voici d'où viennent les trois clusters

Le variant Omicron commence à s'étendre petit à petit en Belgique. A terme, il deviendra même dominant à la place du variant Delta comme l'a indiqué ce vendredi Yves Van Laethem en conférence de presse. Si beaucoup d'inconnues demeurent encore sur ce virus, les cas augmentent de jour en jour et nous sommes aujourd'hui à 5 cas officiellement recensés dans notre pays.

Au total, ce sont trois clusters qui ont été identifiés pour l'instant en Belgique. Le premier a été identifié chez une fille non-vaccinée qui avait fait un voyage en Egypte, avec une escale en Turquie. Cette dernière avait ressenti les premiers symptômes 11 jours après son retour en Belgique.

Le deuxième cluster serait lié à une compétition sportive qui s'était déroulée en République tchèque à Brno entre le 11 et le 15 novembre dernier. Le troisième et dernier cluster serait lié à un congrès international qui s'est déroulé à Dubaï entre le 23 et le 25 novembre dernier.