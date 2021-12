Deux nouveaux noms belges ont été ajoutés à la liste des criminels les plus recherchés d'Europol, indique vendredi la police fédérale dans un communiqué.

Deux nouveaux noms belges sur la liste des criminels les plus recherchés par Europol

Il s'agit de Pinkihan Attolba Crisanto et Flor Bressers. Le premier a été condamné en 2013 par la cour d'assises du Brabant flamand à 15 ans de prison pour meurtre, précise la police fédérale. Le second a été condamné en mars 2020 par la cour d'appel d'Anvers à quatre ans de prison pour vol avec violences en bande, extorsion en bande avec armes et privation illégale de liberté avec menaces de mort.

L'agence européenne de police criminelle Europol publie sur le site eumostwanted.eu les noms des fugitifs les plus recherchés d'Europe pour solliciter l'aide de tout un chacun pour les retrouver.