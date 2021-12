"Logique que la plupart des mesures concernent les écoles", "Très positif": les différentes réactions à la suite du Codeco

Pour la fédération patronale flamande Unizo, il est logique que le Comité de concertation ait pris des mesures vis-à-vis des écoles "vu qu'elles sont le moteur de la vague des contaminations actuelles". Il est logique aussi, selon le patron de l'Unizo Danny Van Assche, qu'il n'y ait pas de mesures supplémentaires pour l'horeca, le commerce de détail ou encore les centres de fitness "où les mesures de précaution maximales prévalent". L'Unizo plaide de nouveau pour un "soutien maximal" aux secteurs durement touchés comme les discothèques, les secteurs de l'événementiel ou de la culture.

La fédération des prestataires de mariage très satisfaite après le Comité de concertation

La fédération des prestataires de mariage est extrêmement satisfaite après le Comité de concertation de vendredi, réagit sa représentante Isabelle Ghosez. Les autorités ont décidé de ne pas imposer de mesures supplémentaires pour l'organisation de mariages. Les mesures actuelles, telles que la présentation du CST (Covid Safe Ticket) et le port du masque buccal, restent en vigueur. Le Comité de concertation a décidé vendredi d'interdire provisoirement tous les regroupements et activités privés à l'intérieur, mais à l'exception des mariages notamment. "Nous sommes probablement l'un des rares secteurs à être vraiment satisfait aujourd'hui", commente Isabelle Ghosez. "Peu de choses changeront pour nous et c'est très positif. Des mesures plus strictes auraient entraîné une grosse perte financière tant pour les couples que pour les fournisseurs au mois de décembre".

Depuis l'instauration du CST et du port obligatoire du masque buccal lors des mariages, plus aucune annulation n'a été enregistrée par les prestataires. "Nous constatons que les gens en ont marre de reporter leur fête et qu'ils s'adaptent donc aux mesures actuelles", explique la représentante de la fédération. "Certains ont dû reporter leur mariage jusqu'à quatre fois".

Le secteur reste toutefois prudent pour le début de l'année 2022. "Nous espérons que les nouvelles mesures feront baisser les chiffres de la pandémie et qu'il n'y aura pas de mesures plus strictes", ajoute Isabelle Ghosez.

"Un soulagement", pour le SNI

"Nous nous réjouissons qu'aucune restriction supplémentaire n'ait été prise sur l'horeca ni sur les commerces. Ça aurait été un nouveau coup très dur avant les fêtes de fin d'année pour ces deux secteurs", a réagi vendredi le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), à l'issue du Comité de concertation (Codeco). Le SNI déplore toutefois l'interdiction de la tenue d'événements de plus de 200 personnes en intérieur. "Le secteur événementiel, qui a déjà énormément souffert depuis 1,5 an va à nouveau subir un choc très important", estime-t-il.

Le SNI demande dès lors que le gouvernement fédéral et les régions accélèrent le retour de mesures de soutien pour l'ensemble des secteurs touchés. Il souhaite également que les autorités fassent preuve de 'self-control' et évitent ce 'football panique' extrêmement préjudiciable à l'activité économique.

"Cette séquence de trois Codeco en à peine trois semaines donne la très mauvaise impression d'un 'football panique' de la part des décideurs politiques. C'est extrêmement préjudiciable à l'activité économique et aux entrepreneurs qui ont besoin de certitudes. Il faut maintenant se tenir à ces règles", conclut l'organisation d'indépendants.

"Il est urgent de remettre sur la table la question des aides"

Pour l'Union des classes moyennes (UCM), il est urgent de remettre sur la table la question des aides financières, fait savoir l'association francophone de défense des indépendants en réaction au Comité de concertation tenu vendredi. L'UCM fustige également l'"instabilité" provoquée par l'organisation de trois Codeco successifs, les querelles politiques et les annonces anxiogènes qui nuisent au bon déroulement de la vie économique. L'UCM se félicite du maintien de l'ouverture de l'horeca aux heures fixées la semaine passée (fermeture à 23h, NDLR), même si les conditions y restent "compliquées".

L'Union des classes moyennes urge "de remettre sur la table la question des aides", au vu du coup porté à l'événementiel, à la culture (limitation fixée maintenant à maximum 200 personnes, NDLR), au sport, auquel s'ajoute le télétravail et les fermetures d'écoles. "Les entrepreneurs devront bénéficier d'un soutien adéquat, fédéral et régional, au-delà du 31 décembre. Le moratoire de fait sur les faillites (ONSS et administrations fiscales font preuve d'une certaine patience) garde tout son sens tant que la reprise n'est pas solide pour tout le monde."

Enfin, l'UCM rappelle son souhait d'une vaccination généralisée, principale porte de sortie de la crise épidémique.