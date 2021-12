Météo: du givre, puis de la neige et enfin de la pluie avant un week-end un peu plus doux

Des plaques de givre et de glace rendront les routes temporairement encore glissantes ce matin par endroits. Le ciel deviendra très nuageux avec l'arrivée des premières pluies en matinée sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, la zone de précipitations progressera vers l'intérieur des terres. Une fois sur le sud-est du pays en fin de journée, il s'agira d'abord temporairement de neige ou de neige fondante voire de pluie verglaçante, puis de pluie en cours de soirée. Seules les régions situées sur les hauteurs (au-dessus de 500 m d'altitude environ) devraient conserver des chutes de neige. Les maxima seront compris entre 0°C en Ardenne et 6°C à la mer. Le vent deviendra modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des pointes de 60 km/h.

La nuit prochaine, la nébulosité restera abondante et de nouvelles périodes de pluie arriveront depuis la France. Avec l'arrivée d'air plus doux, même sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations finiront par tomber sous forme de pluie. Les minima, le plus souvent atteints en début de nuit, se situeront entre 1°C en Hautes Fagnes et 6°C à la mer. Le vent modéré de sud deviendra faible de sud-ouest ou de direction variable.

Samedi, le temps sera très nuageux à couvert avec temporairement encore quelques pluies ou bruines dans l'est. De l'air plus doux ayant envahi nos régions, le dégel s'amorcera sur le relief. Dans le courant de l'après-midi, une nouvelle zone de précipitations composée de pluie ou d'averses traversera notre pays d'ouest en est. En fin d'après-midi, on retrouvera un temps plus sec avec des éclaircies depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 3 et 5°C sur les hauteurs de l'Ardenne et de 6 à 8°C en plaine. Le vent faible de secteur sud-ouest deviendra modéré, à la mer assez fort, de secteur ouest.