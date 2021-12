Steven Van Gucht: "Les infections et les admissions à l'hôpital semblent avoir atteint un pic"

Steven Van Gucht a tout d'abord pris la parole. "Les chiffres du coronavirus semblent avoir atteint un pic pour l'instant", a-t-il affirmé. "Cela s'applique aux infections et aux admissions à l'hôpital, mais pas encore aux admissions dans les unités de soins intensifs", souligne-t-il. "Là-bas, la pression reste très forte et les chiffres vont encore augmenter. Nous nous attendons à ce que le sommet du pic soit atteint la semaine prochaine."

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, indique quant à lui que le pic de contaminations a été atteint le 22 novembre dernier avec 25.574 infections identifiées. "Cela aurait été le plus haut taux détecté de contaminations de cette pandémie dans notre pays. Heureusement, les admissions hospitalières et en soins intensifs restent plus basses que lors de la première et la deuxième vague. Elles restent cependant plus importantes que lors de la troisième vague qui avait sévi au printemps dernier sur base du variant Alpha que l'on appelait 'variant anglais' à l'époque."

Au niveau des tranches d'âge les plus contaminées, le nombre de cas continue encore d'augmenter chez les moins de 10 ans (+39%) et chez les 10 à 20 ans (+17%). "Par contre, les chiffres diminuent dans toutes les autres tranches d'âge. Ils diminuent de plus de 10% chez les personnes à risques, qui sont les personnes de plus de 70 ans."

Pour ce qui est des régions les plus contaminées, il y a aussi des changements. C'est la région bruxelloise qui connait la plus grosse hausse de contaminations (+18%). "Le taux était assez bas ces dernières semaine dans cette région donc il est logique qu'une grosse augmentation se fasse désormais ressentir." Le Brabant-Wallon et le Hainaut suivent ensuite alors que la Flandre se porte mieux.

Concernant les hospitalisations, elles sont de manière assez claire en nette diminution par rapport à la semaine dernière au niveau du pourcentage de l'augmentation. "Nous avons eu 318 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne alors que ce chiffre était de 305 la semaine précédente. C'est une augmentation mais qui n'est plus que de 3%. Hier, 322 admissions ont été relatées alors que jeudi passé nous étions à 354. Il est possible que là aussi, nous ayons atteint un pic au niveau des admissions. Seuls les jours qui viennent pourrons nous le confirmer."

L'occupation des hôpitaux reste cependant très importante puisque nous affichons un total actuellement de 3.707 hospitalisées pour cause de Covid et 821 patients sont actuellement en soins intensifs. "On s'attend à voir une diminution de ces chiffres dans les 7 à 10 jours mais pas dans l'immédiat."

Les décès augmentent également (+23%) et l'âge moyen est de 77 ans à l'heure actuelle. "Le nombre de décès, qui est assez lié au nombre d'hospitalisations, est plus important en Flandre tant en nombre absolu que en nombre de décès par 100.000 habitants."