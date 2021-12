"Il faut sauver Noël, l'été, l'Horeca... mais on oublie le plus important"

Au centre de tracing bruxellois, "on remarque une différence notable par rapport aux précédentes vagues"

La recrudescence de l'épidémie que connait actuellement notre pays impacte directement les services de tracing. Leur charge de travail a considérablement augmenté. Au call-center bruxellois, on comptabilise six fois plus d'appels qu'en septembre. Mais cela n'empêche pas les opérateurs de mener à bien leur tâche d'information et de prévention. Entre situations compliquées, incompréhensions et demandes cocasses, le travail du service tracing n'est pas de tout repos... Dans le cadre de son dossier "Dans le secret des lieux", LaLibre.be vous emmène à la découverte de ce call-center pas comme les autres.