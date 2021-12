Accueil Belgique Société Nos hôpitaux contraints de faire appel à du personnel moins qualifié en soins intensifs "C’est ça ou on devra installer des patients sur les canapés des couloirs." ©DEMOULIN BERNARD Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





Cette semaine, le ministre de la Santé a indiqué que les hôpitaux qui peuvent offrir suffisamment de lits pour les patients Covid en soins intensifs, qui ont éventuellement la capacité d'accepter des patients d'autres hôpitaux et qui peuvent encore fournir des soins non urgents à leurs patients, pourront poursuivre les soins non Covid. "Concrètement, on regarde dans le monde hospitalier les profils d'infirmières et d'infirmiers en salle d'opération, en salle de réveil, sachant que ce sont des gens qui sont...