Météo : un temps encore maussade ce dimanche

Ce dimanche matin, la nébulosité sera généralement abondante sur la plupart des régions avec des précipitations faibles à modérées, le plus souvent de pluie en plaine et parfois de neige fondante en Moyenne Belgique, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En Ardenne (au-dessus de 400m), il s'agira de chutes de neige. L'après-midi, le temps deviendra un peu plus sec avec localement un risque d'une petite ondée. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Hautes Fagnes, 4 degrés dans le centre et 7 degrés à la côte. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, faiblissant en journée. L'IRM a par ailleurs annoncé des conditions glissantes ce dimanche matin dans le sud-est du pays avec des plaques de givre et de glace attendues ainsi qu'une accumulation de neige possible sur les hauteurs qui pourront rendre les routes glissantes. Cet avertissement est valable de 05h00 à 11h00 ce dimanche et concerne les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Ce dimanche soir, l'IRM prévoit encore de faibles précipitations ou une averse (hivernale), mais le temps deviendra progressivement plus sec. Dans la nuit, il fera sec, mais le temps restera nuageux et brumeux avec quelques bancs de brouillard, qui pourront être givrants localement. Les minima seront proches de -2 degrés en haute Ardenne, autour ou légèrement au-dessus de 0 degré en plaine et voisins de +2 ou +3 degrés à la côte.

Lundi matin, le temps sera calme avec quelques éclaircies, des nuages bas et des bancs de brouillard éventuellement givrant. En cours de journée, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions. Une zone de précipitations envahira notre pays dans l'après-midi et en soirée par le littoral et il commencera à pleuvoir sur l'ouest. À mesure que la pluie se déplacera vers l'est, elle se transformera également en neige fondante. En Ardenne, de nouvelles chutes de neige sont prévues. Les maxima oscilleront entre 0 et 6 degrés d'est en ouest,