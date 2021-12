Deux contaminations au variant Omicron dans l'équipe nationale féminine belge de waterpolo

La Belgique a disputé un tournoi européen des nations (EU Nations) à Brno en République Tchèque du 12 au 14 novembre où "deux joueuses ont été contaminées par ce nouveau variant, alors inconnu au moment du test", a communiqué la fédération belge de natation.

"La Fédération Royale Belge de Natation (FRBN) regrette que ces infections aient eu lieu, mais souligne que toutes les précautions et règles ont été respectées pendant le tournoi. La FRBN souligne que les joueuses se sont isolées immédiatement après leur test positif, après quoi aucun membre de leur famille n'a été contaminé. Les joueuses ont montré des symptômes légers et se portent bien. Le comité d'organisation a également été informé, afin que les autres équipes participantes soient prévenues et puissent être testées. Il est très regrettable que cette contamination se soit produite, mais il ne s'agit pas de négligence. L'équipe et les joueuses ont immédiatement pris leur responsabilité", a assuré la fédération dans son communiqué.