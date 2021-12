Accueil Belgique Société La vaccination chez les 5-11 ans est imminente en Belgique: "Il est possible que des doses soient mises à disposition dès la fin du mois de décembre" 336.000 doses de vaccins pédiatriques doivent être livrées en Belgique à la fin du mois de décembre. Et en attendant l’avis final du Conseil Supérieur de la Santé, l’objectif est de démarrer la campagne au mois de janvier. ©Shutterstock Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société





En Belgique, près de 927.000 enfants ont entre 5 et 11 ans et seront très bientôt concernés par la vaccination anti-Covid. Pour cette catégorie d'âge, on parle d'ailleurs...