Météo: un temps principalement sec avant le retour de la pluie jeudi

Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud-ouest, puis reviendra au sud-sud-est. Il se renforcera en fin d'après midi dans l'ouest, avec des pointes pouvant atteindre jusqu'à 60 km/h.

En soirée, la pluie s'invitera sur l'ouest, puis progressivement sur le centre et l'est du pays. En Ardenne, l'IRM prévoit de la neige ou de la neige fondante. Les minima oscilleront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 3 ou 4 degrés sur l'ouest. Le vent, de secteur sud, sera d'abord encore assez fort, à fort à la mer, avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h.

Mercredi, la journée sera à nouveau marquée par un temps sec, ponctué de quelques éclaircies. Le thermomètre affichera entre 1 et 6 degrés.

La pluie reviendra jeudi et vendredi.