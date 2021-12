Météo: alerte jaune à la neige et aux plaques de glace ce jeudi

A partir de ce mercredi à 22h, jusqu'à jeudi 13h, les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont en alerte jaune aux plaques de givres et de glace, prévient l'IRM.



Cette nuit et jeudi matin, les températures se situeront autour de, ou légèrement en-dessous de 0 degré dans les provinces concernées. Des plaques de givre ou de glace pourraient alors se former par endroits (dues, respectivement, à des bancs de brouillard givrant ou au gel de l'eau provenant de la fonte de la neige).



L'IRM prévoit également pour la même période des averses hivernales qui, sur une partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, pourraient donner lieu à une couche de neige fraîche de 1 à 3 cm (au-dessus de 300 à 400 m).

L'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec toutefois encore quelques faibles averses isolées, et toujours hivernales en Ardenne. Des éclaircies se développeront graduellement sur l'ouest, et ensuite aussi sur le centre du pays. La météo devrait s'éclaircir le soir venu.

Cette météo, alternant entre éclaircies et averses, devrait se poursuivre jusqu'à la fin du week-end.