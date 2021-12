"Pour Noël, invitez Jeanne à danser" : des colis festifs pour lutter contre l'isolement des aînés

Depuis 2015, l'ASBL Bras dessus Bras dessous lutte contre l'isolement des aînés dans différentes communes bruxelloises (Forest, Uccle, Anderlecht) ainsi qu'à Nivelles, Ottignies Louvain-La-Neuve, Walhain et Rixensart. Son principe est de créer des "duos" entre des personnes isolées de plus de 60 ans et leurs voisins/voisines plus jeunes. L'association est évidemment attentive à remplir sa mission également durant la période des fêtes de fin d'année. Et si cette année elle ne peut pas organiser son traditionnel repas convivial à cause de la situation sanitaire, elle a rebondi une fois de plus en proposant "une tournée de Noël chez les aînés" !

Des bénévoles prépareront ainsi prochainement 300 colis repas de Noël renfermant "des bulles, des dessins d’enfants, un petit cadeau, de quoi grignoter,.." Ces colis seront ensuite remis en main propre aux 300 personnes aidées par l'association par des "voisins-facteurs" entre le 16 et le 25 décembre prochains. "De quoi ne laisser personne tout seul pendant la quinzaine des fêtes !", conclut la coordinatrice de l'ASBL, Céline Remy.

Et pour pouvoir assurer son action (ainsi que les initiatives qu'elle met sur pied le reste de l'année), l'association fait appel aux dons à travers une vidéo intitulée : "Pour Noël, invitez Jeanne a danser !"